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Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по Украине

Пятница 29 сентября 2023 20:43
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Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по Украине Фото: оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 29 сентября, вечером запустили по Украине несколько групп ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких ударных групп БПЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым)", - сказано в сообщении.

Военные призывают следить за сообщениями и пройти в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Российские атаки

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.

Последняя такая атака произошла вчера, 28 сентября. Тогда оккупанты использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Вражеские дроны во время атаки фиксировали в Одесской и Николаевской областях.

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