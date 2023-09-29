Фото: оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по Украине (коллаж РБК-Украина)

Российские оккупанты сегодня, 29 сентября, вечером запустили по Украине несколько групп ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких ударных групп БПЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым)", - сказано в сообщении. Военные призывают следить за сообщениями и пройти в укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Российские атаки Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед" и ракет. Последняя такая атака произошла вчера, 28 сентября. Тогда оккупанты использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. Вражеские дроны во время атаки фиксировали в Одесской и Николаевской областях.