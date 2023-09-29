Фото: окупанти запустили кілька груп "Шахедів" по Україні (колаж РБК-Україна)

Російські окупанти сьогодні, 29 вересня, увечері запустили по Україні кілька груп ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох ударних груп БПЛА Shahed з району полігону Чауда (Крим)", - сказано у повідомленні. Військові закликають стежити за повідомленнями та пройти до укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Російські атаки Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет. Остання така атака сталася вчора, 28 вересня. Тоді окупанти використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ворожі дрони під час атаки фіксували в Одеській та Миколаївській областях.