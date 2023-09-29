Окупанти запустили кілька груп "Шахедів" по Україні
Російські окупанти сьогодні, 29 вересня, увечері запустили по Україні кілька груп ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох ударних груп БПЛА Shahed з району полігону Чауда (Крим)", - сказано у повідомленні.
Військові закликають стежити за повідомленнями та пройти до укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
Російські атаки
Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.
Остання така атака сталася вчора, 28 вересня. Тоді окупанти використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.
Ворожі дрони під час атаки фіксували в Одеській та Миколаївській областях.
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