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Россияне ударили по Сумам "Шахедами" со шрапнелью, - ОВА

Сумы, Пятница 22 ноября 2024 09:22
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Россияне ударили по Сумам "Шахедами" со шрапнелью, - ОВА Фото: россияне атаковали Сумы дронами со шрапнелью (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты 22 ноября атаковали Сумы. Захватчики ударили дронами со шрапнелью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха, которого цитирует "Суспільне".

Как отметили в Сумской области, утром россияне атаковали дронами Сумы и общину. По словам Артюха, "Шахеды" были снаряжены шрапнелью.

"Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", - заявил глава ОВА.

Шрапнель - артиллерийский снаряд с поражающими элементами. Он предназначен для поражения живой силы противника, а также военной техники. Фактически это снаряд, "начиненный" шарами. Когда боеприпас разрывается, элементы разлетаются, нанося большой вред в зоне поражения.

Удар по Сумам

Сегодня, 22 ноября, около 5:00 российские дроны-камикадзе атаковали город Сумы. В результате ударов повреждены 12 многоэтажных и пять частных жилых домов, магазин, три автомобиля.

По предварительным данным, из-за российского удара погибли два человека. Еще 12 человек получили ранения. Спасатели сообщили, что извлекли из-под завалов дома двух человек.

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