РФ не может интенсивно атаковать Украину "Шахедами" ночью и днем: в СНБО назвали причину

Иллюстративное фото: РФ не может интенсивно атаковать Украину "Шахедами" ночью и днем (Getty Images)

Россияне пытаются вывести запуски "Шахедов" по Украине на круглосуточный формат. Но интенсивные атаки ночью и днем враг проводить не может.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Как и предупреждал в начале месяца, россияне постепенно хотят вывести налеты "Шахедов" на круглосуточный формат. Пока у врага не хватает мощностей ВПК, чтобы интенсивно атаковать ночью и днем. Не производят необходимое количество", - отметил Коваленко. Он добавил, что враг проводит одиночные пуски "Шахедов", что приводит к длительным воздушным тревогам. Часть дронов РФ использует исключительно для разведки. Коваленко подчеркнул, что Украине важно атаковать производства “Шахедов” и адаптироваться.