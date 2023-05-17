Оккупанты в Запорожской области селят войска в дошкольных учреждениях, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В то же время, на территории детского сада проживают гражданские лица, вывезенные из приближенных к линии боевого столкновения населенных пунктов.

"Противник продолжает цинично использовать дошкольные учреждения временно захваченных населенных пунктов в своих целях. Так, здание детского сада поселка Юрьевка Запорожской области, российские оккупанты используют для размещения личного состава", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось, что Россия сосредоточила на Запорожской АЭС несколько тысяч своих вооруженных солдат. Сейчас там их больше, чем персонала станции.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что на Запорожской атомной электростанции значительно сократилось количество персонала.

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