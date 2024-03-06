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Оккупанты заманивают украинцев на "выборы" через флешмоб, - ЦНС

Среда 06 марта 2024 04:28
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Оккупанты заманивают украинцев на "выборы" через флешмоб, - ЦНС Фото: россияне хотят заставить украинцев отчитываться о посещении "участков" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях российские захватчики изобрели способ контроля над посещаемостью, а также имитации массовости на незаконных "выборах президента РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В рамках подготовки к "выборам президента" на оккупированных территориях россияне придумали способ заставить украинцев отчитываться о посещении "участков".

Враг объявил о флешмобе "вся семья - на выборы", в рамках которого участники должны выкладывать фото семьи на "избирательных участках" в соцсетях. Об обязательном участии во флешмобе уже сообщили всем работникам фейковых государственных учреждений на захваченной Луганской области.

"Таким образом россияне будут контролировать посещаемость и надеются создать имитацию массовости на фейковых выборах, которые и проводят с целью пропаганды", - отмечается в сообщении.

Выборы в России

С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут очередные выборы президента, голосование продлится три дня. 8 декабря 2023 года диктатор Владимир Путин официально заявил о намерении в очередной раз переизбраться.

Агрессор завозит на оккупированную территорию Украины боевиков для имитации "выборов" диктатора Путина. В частности, с этой целью прибыли 10 тысяч росгвардейцев.

Кроме того, российские террористы пытаются увеличить явку на "выборах президента" на временно оккупированных территориях путем принудительного голосования личного состава.

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