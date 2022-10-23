Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта

Российские войска постепенно покидают населенные пункты и переформатируют свои подразделения, чтобы сконцентрироваться на обороне в Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Отметим, что российские "военкоры" сообщают, что оккупанты якобы откинули украинских защитников из Безименного, но Гуменюк опровергает такую информацию.

"Это та самая манипуляция. Название очень тщательно подобрано, чтобы не к чему было придраться. Нет такого населенного пункта, из которого они вытеснили Вооруженные силы Украины. Манипуляция сознанием, использование именно такого названия было выбрано, чтобы потом как-то выкрутиться из этой ситуации", - сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что ВСУ не скрывают свои действия, но и не открывают направление своего движения. Однако такие события, как захват населенных пунктов, никогда не скрываются. Поэтому это очередная манипуляция.

Вчера Генштаб сообщил, что россияне покинули населенные пункты Волшебное и Чкалово.

"Они переформатируют свои подразделения для того, чтобы сконцентрироваться на обороне, которая будет более плотной на тех направлениях, на которых мы жмем. Соответственно они перемещают подразделения с одного направления на другое, чтобы посилили свое присутствие, поскольку поражения последних дней, которые мы наносили, достаточно существенные, это и уничтожение складов с боеприпасами именно в том направлении", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупантам неоткуда там ожидать подтягивания логистики. Поэтому они концентрируются в другом направлении, которое Гуменюк не может называть.

При этом она добавила, что россияне постепенно покидают населенные пункты и передислоцируются.

"Это и говорит о той же гибкости линии фронта, которую вы увидите очень скоро на картах", - сказала она.