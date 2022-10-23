Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта
Российские войска постепенно покидают населенные пункты и переформатируют свои подразделения, чтобы сконцентрироваться на обороне в Херсонской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Отметим, что российские "военкоры" сообщают, что оккупанты якобы откинули украинских защитников из Безименного, но Гуменюк опровергает такую информацию.
"Это та самая манипуляция. Название очень тщательно подобрано, чтобы не к чему было придраться. Нет такого населенного пункта, из которого они вытеснили Вооруженные силы Украины. Манипуляция сознанием, использование именно такого названия было выбрано, чтобы потом как-то выкрутиться из этой ситуации", - сказала она.
Гуменюк подчеркнула, что ВСУ не скрывают свои действия, но и не открывают направление своего движения. Однако такие события, как захват населенных пунктов, никогда не скрываются. Поэтому это очередная манипуляция.
Вчера Генштаб сообщил, что россияне покинули населенные пункты Волшебное и Чкалово.
"Они переформатируют свои подразделения для того, чтобы сконцентрироваться на обороне, которая будет более плотной на тех направлениях, на которых мы жмем. Соответственно они перемещают подразделения с одного направления на другое, чтобы посилили свое присутствие, поскольку поражения последних дней, которые мы наносили, достаточно существенные, это и уничтожение складов с боеприпасами именно в том направлении", - сказала Гуменюк.
Она отметила, что оккупантам неоткуда там ожидать подтягивания логистики. Поэтому они концентрируются в другом направлении, которое Гуменюк не может называть.
При этом она добавила, что россияне постепенно покидают населенные пункты и передислоцируются.
"Это и говорит о той же гибкости линии фронта, которую вы увидите очень скоро на картах", - сказала она.
Напомним, россияне продолжают бежать из Херсона, уже вывозят имущество и документы. Кроме того, они заставляют местных жителей покинуть город.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.