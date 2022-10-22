Оккупанты принуждают жителей Херсона немедленно покинуть город

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационную "администрацию" Херсонской области .

Так называемая "администрация" сообщает об отправлении речных катеров с Херсона до города Алешки в Херсонской области.

Тако решение оккупанты объясняют напряженной ситуации на фронте, повышенной опасностью массированных обстрелов города и угрозой "террористических атак".

"Мирные жители Херсона и все "подразделения" и "министерства гражданской администрации" должны сегодня переправиться на левый берег Днепра", - сказано в сообщении.

Напомним, россияне делают все возможное, чтобы сделать жизнь для жителей Херсона невыносимой и принудить их к депортации.

Раньше Генштаб сообщал, что Херсон покинула значительная часть населения. Противники готовят город к уличным боям.

РФ уже перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных.

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