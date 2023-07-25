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Оккупанты отступили в районе Андреевки. Череватый объяснил, почему это важно

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Бахмут, Вторник 25 июля 2023 13:28
Оккупанты отступили в районе Андреевки. Череватый объяснил, почему это важно Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталия Гурковская

Андреевка Донецкой области, в районе которой украинские военные выбили россиян, позволяет оцепить врага в Бахмуте, где ведутся тяжелые бои.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Она (Андреевка, - ред.) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", - сказал он.

Оккупанты отступили в районе Андреевки. Череватый объяснил, почему это важно

Череватый добавил, что у врага уже совсем нет превосходства, оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения проходят мощную подготовку и слаживание.

"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber (мостоукладчик, - ред.)", - добавил спикер.

Ситуация на фронте

Утром 25 июля стало известно, что ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении В связи с этим российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области. Кроме того, украинские военные имели успех в районе Старомайорского Донецкой области, продвинувшись на 500 метров вдоль линии фронта. На данный момент силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

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Донецкая область Бахмут
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