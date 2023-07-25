ua en ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти відступили в районі Андріївки. Череватий пояснив, чому це важливо

Новость на русском →
Бахмут, Вівторок 25 липня 2023 13:28
Окупанти відступили в районі Андріївки. Череватий пояснив, чому це важливо Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталія Гурковська

Андріївка Донецької області, в районі якої українські військові вибили росіян, дозволяє оточити ворога у Бахмуті, де ведуться важкі бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Вона (Андріївка, - ред.) як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога", - сказав він.

Окупанти відступили в районі Андріївки. Череватий пояснив, чому це важливо

Череватий додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.

"В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber (містоукладач, - ред.)", - додав спікер.

Ситуація на фронті

Вранці 25 липня стало відомо, що ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку. У зв'язку з цим російські окупанти відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області. Крім того, українські військові мали успіх у районі Старомайорського Донецької області, просунувшись на 500 метрів уздовж лінії фронту. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут
NEWS
У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського
У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського
DAILY
За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації