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На захваченных территориях оккупанты продолжают изымать гривну

Новина українською →
Украина, Вторник 31 января 2023 15:29
На захваченных территориях оккупанты продолжают изымать гривну Фото: на захваченных территориях все сложнее рассчитываться гривной (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты продолжают "охотиться" на украинскую валюту на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечает Центр, оккупанты блокируют возможность рассчитываться за товар и услуги гривной, поэтому местные жители на захваченных территориях вынуждены обменивать национальную валюту на рубли. Однако курс обмена, установленный оккупантами, очень невыгоден.

"В Бердянске оккупанты провели рейд по валютникам города, чтобы лишить жителей города возможности сбывать гривну. Россияне решили заблокировать валютники, меняющие валюту по рыночному курсу. Таким образом враг хочет увеличить зависимость местных от оккупационных выплат. Это должно позволить повысить "паспортизацию", ведь наличие российского паспорта - единственная возможность получать социальные выплаты врага", - уточняют в ЦНС.

Центр национального сопротивления в очередной раз призывает игнорировать сотрудничество с врагом и по возможности уехать с временно оккупированных территорий.

Недавно РБК-Украина сообщало, что оккупанты безуспешно борются с гривной на временно оккупированных территориях, поэтому требуют удалять приложения украинских банков из мобильных телефонов.

Напомним, россияне на оккупированных территориях давят на предпринимателей, которые и дальше пользуются гривной.

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