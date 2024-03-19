Оккупанты на захваченных территориях прослушивают телефоны, улицы и заведения для поиска "нелояльных"

"Речь идет как и об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в заведениях, остановках), так и прослушивании телефонных звонков", - информируют в ЦНС.

Как отмечают в сообщении, последние прослушиваются либо в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае "нелояльных жителей".

"Также враг провел ряд рейдов по жилым домам Херсонской области, во время которых проводил допросы местных и проверял документы и мобильные телефоны", - отмечают в Центре нацсопротивления.