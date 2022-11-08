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Оккупанты запретили детям выходить на улицу без сопровождения в Донецкой области

Иллюстративное фото: оккупанты запретили детям выходить на улицу без сопровождения в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне на временно оккупированной части Донецкой области запретили детям находиться на улице без своих родителей или опекунов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, дети до 7 лет не могут играть на улице круглосуточно, от 7 до 14 - с 21:00 до 06:00, а с 14 до 18 лет - с 22:00 до 06:00.

"Знаете почему? Потому что по мнению оккупационных властей ребенок не может самостоятельно находиться в “социально опасных местах”. Поскольку отдельного списка не добавлено, вынужден согласиться с формулировкой. Оккупированная Донецкая область (собственно как и территория России) на сегодняшний день социально опасное место. Не только для детей", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что вблизи временно оккупированного Мариуполя на месте массового захоронения спутники зафиксировали более 1500 тысячи новых могил.

Также мы писали, что российские войска 4 ноября обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли три человека, еще 8 мирных жителей получили ранения.

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