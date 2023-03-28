В Бахмуте РФ усиливает вагнеровцев десантниками и бойцами регулярной армии, - Череватый

ЧВК "Вагнера" несет большие потери в Бахмуте. За счет того, что ряды наемников уже сложно пополнять за счет бывших заключенных, их усиливают подразделениями регулярной российской армии.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона .

"Основной ударной силой остается ЧВК "Вагнера". Однако, в силу огромных потерь ежесуточно, и из-за того, что они не могут уже с такой скоростью, как раньше, пополнять свои ряды, в том числе и за счет бывших узников, мы видим, что они усиливаются подразделениями регулярной армии, в первую очередь, воздушно-десантных войск", - рассказал он.

При этом, по его словам, вагнеровцы абсолютно зависимы от артиллерийской и авиационной поддержки регулярной армии РФ.

"У них сейчас с этим не все очень хорошо. И в том плане, что заканчиваются люди, и в том плане, что из-за конфликта с регулярным войском не всегда у них все идет хорошо с поставками и самое главное ВСУ постоянно наносят им большие потери" , - добавил Череватый.

Как сообщалось, битва за Бахмут фактически уничтожила лучшие подразделения ЧВК "Вагнера", лишив армию РФ наиболее эффективных штурмовых групп.

При этом на каждого украинского военного, погибшего при защите Бахмута, оккупанты потеряли не менее пяти человек.

Напомним, россияне бросили в бой на Бахмутском направлении лучшие свои подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня.