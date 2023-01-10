Оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут - Соледар, - Арестович

"Это значит, что они могут обстреливать наши идущие автомобили. Это усложняет поставки города", - пояснил советник Офиса президента Украины.

Также он заявил, что восточные окраины Соледар под контролем сил РФ.

По словам Арестовича, если даже украинское командование примет решение вывести войска из Соледара, это не повлияет на ход войны.