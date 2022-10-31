ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне спровоцировали на Запорожской АЭС экологическую катастрофу: что известно

Новина українською →
Энергодар, Понедельник 31 октября 2022 12:08
Россияне спровоцировали на Запорожской АЭС экологическую катастрофу: что известно Фото: оккупанты спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты на Запорожской АЭС спровоцировали экологическую катастрофу. Действия россиян приведут к гибели тысяч тонн рыбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

В результате остановки энергоблоков АЭС теплая вода не попадает в пруд-охладитель. Поэтому температура воды упала до около +13 градусов.

В "Энергоатоме" объясняют, что в пруду обитают два типа рыб - тепловодная терапия и азиатский сом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют определенную санитарную функцию, уничтожают зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины.

"При благоприятных условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Так что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы", - говорится в сообщении.

Напомним, что Запорожская АЭС отключилась от сети из-за обстрелов 17 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экологическая катастрофа Запорожская АЭС
NEWS
Стало известно, когда в Киеве может появиться свет
Стало известно, когда в Киеве может появиться свет
DAILY
Владимир Ельченко: США не хотят сжигать все мосты с Россией
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владимир Ельченко: США не хотят сжигать все мосты с Россией