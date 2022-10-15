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Оккупанты утром открыли минометный огонь по Сумской области

Фото: оккупанты утром открыли минометный огонь по Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 15 октября обстреляли две общины Сумской области. Враг открыл огонь из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в Сумской области прошла тихо. Но с 8:15 утра россияне начали минометный обстрел Белопольской и Речковской общин. Подробности скоро", - написал Живицкий.

Напомним, 13 октября россияне нанесли артиллерийский удар по одной из общин Сумской области.

Также 12 октября оккупанты ударили по критической инфраструктуре региона. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.

Позже Живицкий рассказал, что в результате обстрелов в Сумской области без света остались тысячи абонентов.

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Сумская область