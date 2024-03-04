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Оккупанты впервые ударили по Купянску авиабомбой с кассетным зарядом

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вчера, 3 марта, впервые использовали для удара по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом. Такое вооружение представляет еще большую угрозу для мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"Накануне по Купянску впервые зафиксировали удар управляемой авиационной бомбой с кассетными зарядами. Это увеличивает зону впечатления и представляет еще большую угрозу для гражданских людей", - рассказал чиновник. 

По его словам, из-за таких ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из еще ряда населенных пунктов. 

Принудительная эвакуация

Напомним, несколько дней назад глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о том, что в ближайшее время планируется начать принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад. Всего там проживают семьи со 161 ребенком. 

Чиновник уточнял, что вопрос вынесут на Совет обороны Харьковской области. 

Стоит заметить, что принудительная эвакуация детей в ряде населенных пунктов Харьковской области была объявлена еще в прошлом году. Такая потребность возникла из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. 

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