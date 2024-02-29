В Харьковской области планируют принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 18 сел

В Харьковской области планируют расширение принудительной эвакуации семей с детьми еще в 18 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"В ближайшее время на Совете обороны области поднимем вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад. Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком", - подчеркнул Синегубов.

Он отметил, что ежедневно эти семьи рискуют жизнями, ведь россияне используют на территории области весь арсенал оружия:

артиллерия,

БПЛА,

минометы,

авиацию.

"В 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольхуватской, Кондрашовской, Куриловских общин проживают 1082 ребенка. Здесь планируем ввести обязательную эвакуацию. Есть письма от Купянского РВА", - сообщил глава ОВА.

Эвакуация в Харьковской области

Напомним, 26 октября Олег Синегубов заявлял о подготовке к принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянского района. Он объяснил это тем, что из-за постоянного российского террора погибают и получают ранения мирные жители, в том числе дети.

Принудительная эвакуация детей была объявлена уже в начале ноября. Из-за опасных условий планировалось эвакуировать 275 детей и их семьи из 66 населенных пунктов.

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