Окупанти вперше вдарили по Куп'янську авіабомбою з касетним зарядом

"Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБом із касетними зарядами. Це збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей", - розповів чиновник.

За його словами, через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей з дітьми з ще низки населених пунктів.

Примусова евакуація

Нагадаємо, кілька днів тому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про те, що найближчим часом планується розпочати примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Ольховатської громад. Усього там мешкають сім'ї зі 161 дитиною.

Чиновник уточнював, що питання винесуть на Раду оборони Харківської області.

Варто зауважити, що примусову евакуацію дітей у низці населених пунктів Харківської області було оголошено ще минулого року. Така потреба виникла через постійні обстріли російських окупантів.