UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вперше вдарили по Куп'янську авіабомбою з касетним зарядом

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вчора, 3 березня, вперше використали для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Таке озброєння становить ще більшу загрозу для мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

"Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБом із касетними зарядами. Це збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей", - розповів чиновник.

За його словами, через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей з дітьми з ще низки населених пунктів.

Примусова евакуація

Нагадаємо, кілька днів тому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про те, що найближчим часом планується розпочати примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Ольховатської громад. Усього там мешкають сім'ї зі 161 дитиною.

Чиновник уточнював, що питання винесуть на Раду оборони Харківської області.

Варто зауважити, що примусову евакуацію дітей у низці населених пунктів Харківської області було оголошено ще минулого року. Така потреба виникла через постійні обстріли російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РосавіаціяКуп'янськХарківВійна Росії проти України