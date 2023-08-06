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Оккупанты ночью снова обстреляли окрестности Запорожья

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Запорожье, Воскресенье 06 августа 2023 09:45
Оккупанты ночью снова обстреляли окрестности Запорожья Фото: оккупанты ночью снова обстреляли окрестности Запорожья (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 6 августа снова обстреляла Запорожье. Оккупанты ударили по окраине города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко в Telegram.

В результате атаки взрывной волной повреждены складские помещения объекта инфраструктуры, произошло возгорание сухой травы вокруг.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за минувшие сутки оккупанты 95 раз обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области. В частности, в Камышевахе россияне ударили по коммунальному предприятию, повреждены жилые дома рядом.

Фото: оккупанты обстреляли Запорожье и область (t.me/zoda_gov_ua)

Ситуация в Запорожье

Напомним, этот город расположен в нескольких десятках километров от линии фронта. Оккупанты почти ежедневно обстреливают Запорожье, в том числе жилые кварталы.

Так, вчера вечером российские захватчики также ударили по окраине города. Информация о пострадавших не поступала.

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