Оккупанты ночью ударили по жилому сектору в Краматорске: двое раненых

"Очередной ночной ракетный удар россиян по Краматорску. Снова по многоквартирному сектору. Ранены 2 человека, не тяжелые", - рассказал он.

По данным Гончаренко, в настоящее время последствия ракетного удара уточняются.

В то же время, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, российские войска повредили не только жилые дома, но и территорию предприятия.

Обстрелы Краматорска

Краматорск Донецкой области оккупанты обстреливают с постоянной периодичностью. Так, 27 июня, российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.