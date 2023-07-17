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Оккупанты ночью ударили по жилому сектору в Краматорске: двое раненых

Фото: Краматорск Донецкой области обстреляли оккупанты 17 июля (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на понедельник, 17 июля, российские солдаты ударили ракетами по жилым многоэтажкам Краматорска Донецкой области. Двое человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Очередной ночной ракетный удар россиян по Краматорску. Снова по многоквартирному сектору. Ранены 2 человека, не тяжелые", - рассказал он.

По данным Гончаренко, в настоящее время последствия ракетного удара уточняются.

В то же время, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, российские войска повредили не только жилые дома, но и территорию предприятия.

Обстрелы Краматорска

Краматорск Донецкой области оккупанты обстреливают с постоянной периодичностью. Так, 27 июня, российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.

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Краматорск