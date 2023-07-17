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Окупанти вночі вдарили по житловому сектору в Краматорську: двоє поранених

Фото: Краматорськ Донецької області обстріляли окупанти 17 липня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти понеділка, 17 липня, російські солдати вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках Краматорська Донецької області. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Черговий нічний ракетний удар росіян по Краматорську. Знов по багатоквартирному сектору. Поранено 2 людини, не важкі", - розповів він.

За даними Гончаренка, наразі наслідки ракетного удару уточнюються.

Водночас за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, російські війська пошкодили не лише житлові будинки, а й територію підприємства.

Обстріли Краматорська

Краматорськ Донецької області окупанти обстрілюють із постійною періодичністю. Так, 27 червня, російські війська влаштували обстріл Краматорська Донецької області, атакувавши місто двома ракетами. Одна з них потрапила по центру міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищі Біленьке. Тоді загинули 12 людей, 65 осіб отримали поранення.

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Краматорськ