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Оккупанты ночью ударили по Краматорску, а утром обстреляли Авдеевку (фото)

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Донбасс, Понедельник 20 марта 2023 10:27
Оккупанты ночью ударили по Краматорску, а утром обстреляли Авдеевку (фото) Фото: под обстрелом РФ находились Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Константиновка Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 20 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку, а накануне вечером - Краматорск Донецкой области. Под обстрелом оказались дома, есть повреждения на территории АКХЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - есть поврежденные дома, по предварительной информации, без жертв", - рассказал он.

По словам Кириленко, утром под обстрелы из артиллерии и "Градов" попала Авдеевка.

"Есть повреждения на двух улицах и на территории АКХЗ", - добавил глава региона.

Кроме этого, оккупанты атаковали Бахмут и Константиновку.

"1 человек ранен в Константиновке, в городе повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома. Известно об 1 раненом и 3 поврежденных многоэтажках в Бахмуте", - добавил Кириленко.

Как сообщалось, в ночь на понедельник, 20 марта, в Славянске и Краматорске раздались взрывы.

При этом, по данным Минобороны Британии, последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, к северу от Донецка, удерживаемого Украиной. Вокруг города складывается ситуация, аналогичная той, что под Бахмутом.

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