ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Славянске и Краматорске раздались взрывы

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 02:20
В Славянске и Краматорске раздались взрывы Фото: в Славянске и Краматорске раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 20 марта в Славянске и Краматорске раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

По его информации, сначала два взрыва прогремели в Славянске, после чего в Донецкой области объявили воздушную тревогу. После еще один взрыв произошел в Краматорске.

Напомним, 12 марта россияне обстреляли Славянск. В результате атаки поврежден железнодорожный путь.

А в Краматорске взрывы раздавались позавчера, 18 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск вибухи
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить