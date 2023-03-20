В ночь на 20 марта в Славянске и Краматорске раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

По его информации, сначала два взрыва прогремели в Славянске, после чего в Донецкой области объявили воздушную тревогу. После еще один взрыв произошел в Краматорске.

Напомним, 12 марта россияне обстреляли Славянск. В результате атаки поврежден железнодорожный путь.

А в Краматорске взрывы раздавались позавчера, 18 марта.

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