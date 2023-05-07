ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: есть погибшая

Новина українською →
Воскресенье 07 мая 2023 07:58
Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: есть погибшая Фото: Россияне обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 7 мая россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, оккупанты выпустили более 30 снарядов. В Никополе снарядами повредило 7 частных домов и многоэтажку, разбили окна в общежитии колледжа, задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, а еще – хозяйственные постройки и пять автомобилей.

"Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и с контузией", - отметил Лысак.

По Мировскому обществу россияне выпустили 20 снарядов - повредили два дома, хозяйственное сооружение и машину.

В районе Синельниковщины силы ПВО уничтожили вражеский "шахед".

Напомним, 6 мая российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Града" и артиллерии. Три человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Война России против Украины
NEWS
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой