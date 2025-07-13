Оккупанты ночью ударили дронами по детсаду и больнице в Славянске (видео)

По его словам, россияне атаковали Славянск дронами "Герань-2" приблизительно в полночь.



"Микрорайоны Центр и Железнодорожный. Повреждены здания клинической больницы, детский сад, многоэтажные и частные дома", - уточнил он.

Лях добавил, что пострадавших в результате удара оккупантов нет.