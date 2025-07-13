Оккупанты ночью ударили дронами по детсаду и больнице в Славянске (видео)

Российские оккупанты в ночь на 13 июля атаковали дронами Славянск. В результате удара поврежден детсад и больница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.
По его словам, россияне атаковали Славянск дронами "Герань-2" приблизительно в полночь.
Лях добавил, что пострадавших в результате удара оккупантов нет.
Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что оккупанты в течение 12-13 июля запустили по Украине 60 ударных дронов.
Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 20 вражеских беспилотников. Еще 20 были локационно потеряны.
При этом попадания были зафиксированы в пяти локациях.
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