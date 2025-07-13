Окупанти вночі вдарили дронами по дитсадку та лікарні у Слов'янську (відео)

Атака дронів

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що окупанти протягом 12-13 липня запустили по Україні 60 ударних дронів.

Українській протиповітряній обороні вдалося збити 20 ворожих безпілотників. Ще 20 було локаційно втрачено.

При цьому влучання було зафіксовано в п'яти локаціях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.