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Окупанти вночі вдарили дронами по дитсадку та лікарні у Слов'янську (відео)

Ілюстративне фото: у Слов'янську ліквідують наслідки "прильотів" (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в ніч на 13 липня атакували дронами Слов'янськ. Внаслідок удару пошкоджено дитсадок і лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Facebook.

За його словами, росіяни атакували Слов'янськ дронами "Герань-2" приблизно опівночі.

"Мікрорайони Центр і Залізничний. Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові та приватні будинки", - уточнив він.

Лях додав, що постраждалих внаслідок удару окупантів немає.

Атака дронів

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що окупанти протягом 12-13 липня запустили по Україні 60 ударних дронів.

Українській протиповітряній обороні вдалося збити 20 ворожих безпілотників. Ще 20 було локаційно втрачено.

При цьому влучання було зафіксовано в п'яти локаціях.

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Війна в УкраїніДітиАтака дронівЛікарні