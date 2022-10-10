Оккупанты ночью массировано обстреляли Днепропетровскую область: в ОВА показали последствия

Российские войска ночью 10 октября массированно атаковали Днепропетровскую область. Враг применил ракеты, РСЗО и тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Так, в Никопольском районе оккупнаты ударили по трем общинам - Никопольской, Красногригоревской и Мировской.
В самом Никополе в результате обстрелов повреждено 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Также из-за обстрелов более двух тысяч жителей остались без света.
"Российские снаряды повредили больницу, лицей, почту, аптеку, офис страховой компании, библиотеку, магазины, кафе, парикмахерскую и стоянку. Предварительно обошлось без пострадавших", - отметил Резниченко.
Также он рассказал, что в Криворожском районе враг "Ураганами" ударил по Зеленодольской общине.
Напомним, этой ночью российские войска обстреляли ряд областей Украины. В частности, оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300.
Кроме того, утром 10 октября враг нанес удары по Киеву и Днепру.
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