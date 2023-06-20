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Оккупанты ночью били по Никопольскому району из тяжелой артиллерии

Фото: российские оккупанты обстреливали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска в очередной раз устроили обстрел Никопольского района Днепропетровской области. В этот раз оккупанты били из тяжелой артиллерии по Мировской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

В результате вражеских ударов по населенным пунктам ОТГ обошлось, к счастью, без жертв.

"Ночью агрессор открыл огонь по Мировской общине Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии. Прошло без жертв", - написал чиновник.

На местах попаданий вражеских снарядов в настоящее время работают сотрудники ГСЧС.

"Спасатели обследуют местность - устанавливают последствия обстрела", - отметил глава ОВА.

Как добавил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram, обошлось без пострадавших, а в других общинах ночь прошла спокойно.

Удары РФ по Никополю и Днепропетровской области

Войска РФ обстреливают Днепропетровскую область практически каждый день. Чаще всего под вражеский огонь попадает Никопольский район и сам город. Для ударов по Никополю оккупанты активно применяют тяжелую артиллерию.

Во время прошлой атаки города, 19 июня, российские захватчики также использовали артиллерию, и в результате обстрелов в Никополе был ранен один человек.

Перед этим интервенты обстреливали Никопольский район ночью 17 июня, и для ударов по н.п. применяли артиллерию. В результате российских атак были разрушения.

А до этого, 16 июня, из-за вражеских обстрелов в Никополе погиб один человек, еще один получил ранения.

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