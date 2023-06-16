ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Никополь: есть погибший и раненая

Новина українською →
Никополь, Пятница 16 июня 2023 20:15
Россияне обстреляли Никополь: есть погибший и раненая Фото: Обстрелы Никополя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 16 июня, обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"К сожалению, снова потеря. Во время последнего обстрела Никополя погиб 81-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение.

Россияне обстреляли Никополь: есть погибший и раненая

"На месте атаки работают спасатели", - добавил Лысак.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Войска РФ атакуют Днепропетровскую область практически ежедневно, и вражеским обстрелам чаще всего подвергается Никопольский район и сам город

Для своих ударов по Никополю российские захватчики активно используют тяжелую артиллерию. Так, ранее в результате вражеских обстрелов города были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.

Недавно российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз под вражескую атаку попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никополь Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом