Россияне обстреляли Никополь: есть погибший и раненая
Российские войска сегодня, 16 июня, обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"К сожалению, снова потеря. Во время последнего обстрела Никополя погиб 81-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение.
"На месте атаки работают спасатели", - добавил Лысак.
Обстрелы Никополя и Днепропетровской области
Войска РФ атакуют Днепропетровскую область практически ежедневно, и вражеским обстрелам чаще всего подвергается Никопольский район и сам город
Для своих ударов по Никополю российские захватчики активно используют тяжелую артиллерию. Так, ранее в результате вражеских обстрелов города были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.
Недавно российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз под вражескую атаку попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин.
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