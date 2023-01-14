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В центральной части оккупированного Мелитополя прозвучал громкий взрыв, - мэр

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Киев, Суббота 14 января 2023 04:35
В центральной части оккупированного Мелитополя прозвучал громкий взрыв, - мэр Фото: в центральной части оккупированного Мелитополя прозвучал громкий взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В центральной части временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прозвучал громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Громкое утро в Мелитополе. Только что в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города", - говорится в сообщении Федорова.

По его словам, сколько бы подсказок Силы обороны ни давали оккупантам, те никак не поймут: скорейшее исчезновение из Украины – залог спокойных дней и ночей.

"Что ж, наши защитники будут объясняться более доступно", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне запустили очередной онлайн-бот в Telegram для поиска партизан в Мелитополе, через который можно якобы сообщать "о подозрительных людях или предметах, которые могут представлять опасность".

Кроме того, на выходных в Мелитополе раздались взрывы на двух предприятиях, где россияне обустроили свои военные базы - "Гидромарши" и "Мелитополь компрессор". Федоров отметил, что эти взрывы стали мощными, начиная с 24 февраля.

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Мелитополь Запорожская область Взрыв Вторжение России в Украину
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