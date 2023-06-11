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Ночная атака "Шахедов": силы ПВО в небе Днепропетровской области сбили три дрона

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Днепр, Воскресенье 11 июня 2023 07:45
Ночная атака "Шахедов": силы ПВО в небе Днепропетровской области сбили три дрона Фото: силы ПВО в небе Днепропетровской области сбили три дрона-камикадзе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе Днепропетровскую область. Силы ПВО уничтожили три "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Этой ночью защитники из ПвК "Восток" метко попали по вражеским беспилотникам. Уничтожили сразу три "Шахеда", направленных оккупантами на Днепропетровщину", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

По его словам, также оккупанты били по области и из тяжелой артиллерии. Под обстрел попала Марганецкая громада Никопольского района. К счастью, люди не пострадали. Остальные последствия атаки уточняются.

Войска РФ наносят удары по Украине с помощью "Шахедов"

Ранее мы писали, что этой ночью в Днепре было слышно не меньше трех громких взрывов.

Также оккупанты в ночь на 10 июня в очередной раз атаковали Украину. На этот раз армия РФ выпустила дроны-камикадзе и ракеты.

Над Одесской областью военные сбили 8 "шахедов" и две ракеты. Обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Всего же ВСУ ликвидировали за прошлую ночь более 20 дронов-камикадзе, которые враг выпустил по разным регионам Украины.

Детальнее о последствиях ночных обстрелов можно узнать в материале РБК-Украина.

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