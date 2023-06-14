Оккупанты ночью атаковали Кировоградскую область "Шахедами": есть попадание

По его словам, российская армия атаковала объект в городе Светловодск в Александрийском районе Кировоградской области.

"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание "Шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске", - заявил Райкович.

Он добавил, что из-за удара возник пожар, который уже локализовали. Обошлось без погибших и травмированных.

Ночная атака России

Этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты выпустили 4 ракеты из Черного моря и 6 ракет из Ростовской области, а также 10 дронов-камикадзе с восточного побережья Азовского моря.

Силы противовоздушной обороны сбили 3 ракеты в Одесской области и 9 беспилотников.

В Одессе вражеская ракета попала в склад, повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс и магазины. Из-за ночной атаки в Одессе погибли три человека, еще 13 человек получили ранения.

Больше о последствиях ночной атаки российских оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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