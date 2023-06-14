ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная атака на Украину. Россия выпустила по 10 ракет и дронов, часть сбили

Новина українською →
Украина, Среда 14 июня 2023 08:50
Ночная атака на Украину. Россия выпустила по 10 ракет и дронов, часть сбили Фото: силы ПВО сбили 3 ракеты и 9 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 14 июня снова атаковала Украину. Оккупанты выпустили 10 ракет и сколько же дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Военные отметили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам.

Из акватории Черного моря враг выпустил 4 ракеты "Калибр" в направлении Одесской области. Силы ПВО сбили 3 ракеты, одна попала в гражданский объект.

Также россияне выпустили с восточного побережья Азовского моря 10 дронов-камикадзе Shahed-136/131. На юго-восточном направлении удалось сбить 9 беспилотников.

Кроме того, из Ростовской области российские бомбардировщики Ту-22М3 выпустили шесть ракет по Донецкой области.

Всего украинские военные этой ночью ликвидировали 12 вражеских целей: 3 крылатые ракеты и 9 дронов-камикадзе.

Ночная атака на Украину

Напомним, этой ночью в Украине снова была воздушная тревога. Жители нескольких областей слышали взрывы из-за работы ПВО.

В Одессе российская ракета попала в склад, также повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины. В результате атаки погибли три человека, еще 13 человек получили ранения.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ракети атака дронов ПВО Война в Украине Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны