ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия обстреляла Черкасскую область. Часть региона без света

Новина українською →
Черкассы, Понедельник 31 октября 2022 08:37
Россия обстреляла Черкасскую область. Часть региона без света Фото: Россия обстреляла Черкасскую область (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 31 октября, Россия нанесла ракетный удар по Черкасской области. Атакован один из энергетических объектов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.

"Враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим, часть области обесточена. Аварийные службы работают", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 31 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ракетную атаку попали Киев и область, Харьков, Запорожье и Винницкая область. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи Черкасская область ракетный удар
NEWS
Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов по "зерновому коридору"
Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов по "зерновому коридору"
DAILY
Владимир Ельченко: США не хотят сжигать все мосты с Россией
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владимир Ельченко: США не хотят сжигать все мосты с Россией