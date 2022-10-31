Россия обстреляла Черкасскую область. Часть региона без света

В понедельник, 31 октября, Россия нанесла ракетный удар по Черкасской области. Атакован один из энергетических объектов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.

"Враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим, часть области обесточена. Аварийные службы работают", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 31 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ракетную атаку попали Киев и область, Харьков, Запорожье и Винницкая область. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.