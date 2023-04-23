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Оккупанты устроили массированный удар бомбами с четырех самолетов по Херсонскому району

Фото: оккупанты нанесли массированный удар с четырех самолетов, сбросивших пять бомб под Херсоном (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли массированный удар с четырех самолетов, сбросивших пять бомб под Херсоном. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"Враг дважды применил ударные дроны типа "Ланцет" по Херсонскому району. А также нанес групповой авиационный бомбовый удар 4 самолетами Су-35 со сбросом пяти КАБ-500. Повреждены частные жилые дома. Без человеческих потерь", - рассказал он. .

Назаров добавил, что за сутки в зоне ответственности зафиксировано 56 вражеских обстрелов по акватории Днепро-Бугского лимана и не менее 5 населенных пунктов Херсонского и Береславского районов.

"В областном центре ранения получил 1 гражданский человек", - отметил он.

В ходе выполнения огневых задач украинской авиацией поражено сосредоточение живой силы и техники противника в Скадовском районе.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки произвели 54 обстрела Херсонской области. Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 2 раза.

Напомним, аналитики ISW, анализируя геоданные российских военкоров, заявили, что украинские военные, вероятно, заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. При этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк не опровергла, но и не подтвердила заявления о возможной высадке ВСУ на левом берегу Херсонской области. По ее словам, работа на этом участке фронта продолжается и требует информационной тишины.

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