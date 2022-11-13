RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вывозят украинский урожай из Мариупольского района

Фото: сбор урожая пшеницы (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики каждый день вывозят украинский урожай зерновозами из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне вывозят украинский урожай из Мариупольского района зерновозами. Ежедневно из всех зернохранилищ и элеваторов. Зерновозы на номерах "23" и "26" регионы (Краснодарский и Ставропольский край). Украденное зерно вывозится через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону" написал Андрющенко.

По его словам, мародерство в государственных масштабах не останавливается. Это и есть часть того же зерна, которая так "искренне" предлагает Россия почти даром международному сообществу.

Он также отметил, что из-за грузового транспорта, не соблюдающего ни правила, ни норм поведения на дороге, в Мариуполе образовались пробки. "Чтобы там не рассказывали пропагандисты, но украинцы остаются для россиян людьми второго сорта. Даже при наличии российского паспорта", - заметил советник мэра.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что после отступления российских войск из Херсона, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов.

Также раньше мы писали, что в поселке Старый Крым под Мариуполем место массового захоронения жителей города продолжает расширяться. Там появился еще один новый сектор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольДонецкая область