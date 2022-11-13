Оккупанты вывозят украинский урожай из Мариупольского района

Российские захватчики каждый день вывозят украинский урожай зерновозами из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне вывозят украинский урожай из Мариупольского района зерновозами. Ежедневно из всех зернохранилищ и элеваторов. Зерновозы на номерах "23" и "26" регионы (Краснодарский и Ставропольский край). Украденное зерно вывозится через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону" написал Андрющенко.

По его словам, мародерство в государственных масштабах не останавливается. Это и есть часть того же зерна, которая так "искренне" предлагает Россия почти даром международному сообществу.

Он также отметил, что из-за грузового транспорта, не соблюдающего ни правила, ни норм поведения на дороге, в Мариуполе образовались пробки. "Чтобы там не рассказывали пропагандисты, но украинцы остаются для россиян людьми второго сорта. Даже при наличии российского паспорта", - заметил советник мэра.