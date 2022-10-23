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Тоже эвакуировали? В Херсоне из магазинов исчезают продукты российского производства

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Херсон, Воскресенье 23 октября 2022 22:04
Тоже эвакуировали? В Херсоне из магазинов исчезают продукты российского производства Иллюстративное фото: россияне начали вывозить продукты из Херсона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Херсоне начали "исчезать" продукты российского производства. Местные магазины частично опустели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Херсон Online".

По данным издания, местные жители Херсона рассказывают, что полки магазинов пустые и начали публиковать соответствующие фото. Возможно, россияне намеренно начали вывозить из города продукты.

Фото: пустые полки магазинов в Херсоне (khersonline.net)

Также отмечается, что оккупанты могли вывезти оборудование из торговых точек. Таким образом они хотят вызвать гуманитарный кризис в городе.

Напомним, ранее командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявлял о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области и обвинял Украину в якобы намерении подорвать дамбу Каховской ГЭС.

По данным Института изучения войны, таким образом пытаются создать информационные условия для того, чтобы повредить дамбу и отступить с правобережной части Херсонской области.

При этом в Генштабе ранее докладывали, что российские оккупанты уже начали эвакуировать так называемые "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым.

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