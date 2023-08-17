RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вывезли еще 450 детей с оккупированных территорий в Россию, - ЦНС

Иллюстративное фото: оккупанты вывезли еще 450 детей с оккупированных территорий в Россию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты незаконно вывезли еще 450 детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что за последний период захватчики вывезли 50 старшеклассников в Ярославль, чтобы агитировать поступать в местный университет им. Демидова.

К тому же, россияне вывозят детей в детские лагеря якобы на "оздоровление". В частности:

  • 200 детей из Должанска в Анапу;
  • 200 детей в Краснодарский край (150 из Каховского и Генического районов Херсонской области и 50 детей из ВОТ Запорожской области).

Сообщается, что в лагерях детям устраивают концерты "российских звезд" и проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. При этом часто детей не возвращают в Украину.

Вывоз украинских детей в Россию

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, они хотят похитить еще 750 детей.

Также в конце июня стало известно, что россияне планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявила, что организация должна объединить усилия с властями Украины, другими государствами и международными организациями по возвращению украинских детей, похищенных россиянами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітиРоссийская Федерация