Оккупанты вывезли в Дагестан 50 детей из Луганской области, - ЦНС

Российские захватчики вывезли с оккупированной территории Луганской области в Дагестан еще 50 украинских детей без сопровождения родителей. Их якобы отправили в оздоровительный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, детей из Луганской области забрали от родителей и увезли якобы в республиканский центр "Солнечный берег", расположенный в Дагестане. Организаторами депортации детей является "Женское движение Единой России", то есть представители партии диктатора Владимира Путина.

В ЦНС отметили, что в таких лагерях детей подвергают идеологической обработке, навязывая им кремлевское видение российского вторжения в Украину. При этом детей в частых случаях не возвращают родителям, если те не приезжают за ними лично.

Отмечается, что таким образом детей делают заложниками, чтобы выманить родителей и оставить их в России, потому что семьи назад уже не пускают.