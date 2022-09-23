Оккупанты накрыли "Градами" Никополь и Марганец: есть жертвы и раненые

Российские войска утром 23 сентября в очередной раз обстреляли Никополь и Марганец (Днепропетровская область), применив "Грады" и артиллерию. В результате ударов погибли два человека, еще 9 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Оккупанты в пятницу утром выпустили по городам около 30 снарядов.

"В Марганце два человека погибли - мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Три из них спасатели достали из-под завалов", - рассказал Резниченко.

По его словам, российские снаряды повредили 8 домов, один - разрушен полностью. Из-за ударов один из домов загорелся.

Также из-за атаки россиян без света остались 2200 семей. Сейчас аварийные бригады работают над возобновлением электроснабжения.

Что касается Никополя, то там в результате обстрелов повреждены 10 домов. На месте прилетов сейчас работает полиция.