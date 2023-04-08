ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области, - ОВА

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 08 апреля 2023 08:21
Оккупанты выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области, - ОВА Фото: Оккупанты за сутки 71 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска 7 апреля 71 раз обстреляли Херсонскую область. Пострадали жилые объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область, враг выпустил 397 снарядов, 17 из них попали по Херсону.

Повреждения получили жилые кварталы населенных пунктов области, территория и здание детского сада Белозерской поселковой общины и здание объекта розничной торговли в Бериславе.

В результате военной агрессии РФ 8 человек получили ранения, из них двое - дети. С деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека.

Ранее мы писали, утром, 8 апреля, в Херсоне слышались звуки взрывов. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Напомним, россияне готовятся к возможной эвакуации из Запорожской и Херсонской областей .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян