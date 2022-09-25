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Оккупанты выпустили по Краматорску ракеты С-300: повреждены больница и дома

Фото: оккупанты выпустили по Краматорску ракеты С-300 (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 25 сентября, ударили по Краматорску Донецкой области двумя ракетами зенитного комплекса С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Краматорского горсовета.

В результате обстрела повреждения получили больница и несколько многоквартирных домов. Также частично разрушено несколько гаражей. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, что 18 сентября войска РФ атаковали центр Краматорска. В результате обстрела ранения получила женщина.

Также ранее сообщалось, что в субботу, 17 сентября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области. Сначала сообщалось о трех раненых. Позже количество раненых с 3 выросло до 5 человек. Ранения получили гражданские жители в возрасте от 16 до 72 лет.

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