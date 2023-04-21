Оккупанты требуют доказательств о неучастии в АТО у коллаборантов: Федоров рассказал зачем

Российские оккупанты требуют доказательства о неучастии в АТО у тех коллаборантов, которые хотят получать военную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, "пряники" для коллаборантов на ТОТ закончились. Теперь, чтобы получать 30 серебряников, мало предать Украину.

"Нужно еще доказать, что "за Россию был всегда". "Первая ласточка" касается предателей в погонах. Чтобы получить российскую военную пенсию, нужно будет еще доказать, что не воевал в АТО", - рассказал он.