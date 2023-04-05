RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Запорожской области похищают людей, - ЦНС

Фото: Оккупанты похищают людей в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне осуществляют "фильтрационные мероприятия" в отношении жителей временно оккупированных районов Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Несмотря на то, что регион был захвачен более года назад, враг продолжают репрессии против местного населения. В частности информируется о ряде случаев похищения.

"Людей вывозят в пыточные без объяснений причины, родственникам длительное время не говорят, где содержатся заключенные", - отметили в ЦНС.

Напомним, в Энергодаре оккупанты похищают работников ЗАЭС и заставляют их получать российские паспорта.

К слову, жители оккупированной части Запорожской области могут выехать на безопасную территорию двумя путями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины