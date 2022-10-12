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Над Николаевской областью сбиты 9 Shahed-136

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Николаев, Среда 12 октября 2022 08:28
Над Николаевской областью сбиты 9 Shahed-136 Фото: над Николаевской областью сбиты 9 "Shahed-136" (иллюстрация/mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 12 октября, украинские силы ПВО в небе над Николаевской областью сбили 9 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Утром, 12 октября, над Николаевской областью, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Николаевской области утром 12 октября раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Днем ранее, 11 октября, над Одесской и Николаевской областями ВСУ сбили 8 беспилотников и дронов-камикадзе.

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Николаевская область
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