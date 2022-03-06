У Сумській області окупанти створили з жителів села "живий щит" для своєї ЗРС С-300

У Сумській області російські військові захопили одне з сіл Тростянецької громади і створили з мирних жителів "живий щит", щоб укрити людьми свою розгорнуту в населеному пункті зенітно-ракетну систему С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького .

У захопленому 5 березня селі Тростянецької громади Охтирського району окупанти розставили танки по центральній вулиці та біля прилеглих, майже біля кожного двору.

"Російська армія створила "живий щит" з жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300", - розповів він.

Зенітно-ракетні системи С-300 середнього радіуса дії призначені для безпосереднього прикриття знаходяться військ поблизу від противника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей. Максимальна дальність у таких ЗРС в залежності від конкретного типу установки та ракет-перехоплювачів, може досягати 150, 200, 300 км.

"Ми постійно працюємо над організацією "зелених коридорів" для евакуації мирного населення з усього району! З усіх небезпечних місць Сумщини!"- наголошує глава ОВА.

На фото - приклад, як виглядає ЗРС С-300