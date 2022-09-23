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Оккупанты используют иранские дроны на всем южном направлении: как их распознать

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Украина, Пятница 23 сентября 2022 18:00
Оккупанты используют иранские дроны на всем южном направлении: как их распознать Фото: оккупанты используют иранские дроны Shahed на юге Украины (twitter com syr_mil_wik)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия активно использует на всем южном направлении иранские дроны-камикадзе Shahed. Их можно распознать, поскольку они издают характерный звук во время полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она объяснила, что эти дроны летают достаточно низко, поэтому силам ПВО трудно их обнаружить. Однако звук двигателя похож на звук мопеда, что дает возможность их распознать и спрятаться в укрытие.

"Дроны действительно специфичны, они имеют невысокую полетную дальность, то есть именно от земли. Они могут быть сбиты и стрелковым оружием, но не очень легки для обнаружения силами противовоздушной обороны. Тем не менее их слышно, их двигатель работает, как звук мопеда или бензопилы" , - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что оккупанты достаточно активно начали использовать иранские дроны на юге Украины.

"Частота использования таких дронов по югу достаточно плотная. На прошлой неделе были применены и по Никополю два дрона таких, и по Очакову дважды такая атака проводилась. По Николаевской области за прошедшие сутки пять таких дронов летело и четыре были сбиты", - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, иранские Shahed могут нести от 27 до 40 килограммов тротиловой взрывчатки.

Напомним, сегодня российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства. В результате удара погиб человек.

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