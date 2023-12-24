Оккупанты используют химическое оружие против бойцов ВСУ в районе Крынок, - ISW

Российские оккупанты намеренно используют против украинских защитников химическое оружие в Херсонской области в районе Крынок. "Вояки" 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ открыто кичатся таким "радикальным изменением тактики".

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет ISW .

В публикации отмечается, что морпехи этой бригады ЧФ РФ подтвердили использование химоружия против украинских войск, что является очевидным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является Россия.

"22 декабря 810-я ОМСБр опубликовала в своем Telegram-канале большой пост, где подробно описала "радикальное изменение тактики", которую бригада применяет против украинских сил в Крынках (на восточном берегу Херсонской области)", - говорится в отчете экспертов.

Среди прочего в сообщении утверждается, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады ЧФ РФ осуществили ротацию в районе Крынок и применяют новую тактику "сброс гранат К-51 с беспилотников" на позиции ВСУ, чтобы заставить украинских бойцов выйти из укреплений и подвергнуть их обстрелу с различных видов вооружений.

Кроме того, 810-я ОМСБр россиян также опубликовала кадры в сети, на которых, очевидно, виден такой сброс К-51 на украинскую позицию, предположительно в Крынках.

Аналитики обращают внимание, что аэрозольные гранаты К-51 наполнены раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками (также известный как агент контроля беспорядков RCA).

Конвенция о запрещении химического оружия (CWC) запрещает использование RCA как метода ведения войны, и Россия является государством-участником CWC с 1997 года, напоминают в Институте изучения войны.

Добавим, перед этим эксперты ISW отмечали, что российские войска применили гранаты К-51 против украинских позиций в Донецкой области в ноябре 2022 года.